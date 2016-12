Kamikaze Isis si fa esplodere in Siria: fino a 16 morti, 27 feriti

Un kamikaze arrivato in bicicletta si è fatto saltare in aria fuori da una panetteria nella provincia settentrionale siriana di Hassakeh, controllata dai curdi, uccidendo da 10 a 16 persone e ferendone 27. Lo ha riferito la televisione di Stato. L'attacco non è stato rivendicato ma secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani è opera dell'Isis.