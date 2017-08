Kamikaze in un campo sfollati in Nigeria: almeno 20 morti

E' di almeno 20 morti il bilancio di un attacco kamikaze nei pressi di un campo di sfollati in un villaggio di Mandanari, nel nord-est della Nigeria. Tre attentatori suicidi sono entrati nel pomeriggio nel mercato e poi si sono diretti in un vicino campo per sfollati, facendo esplodere contemporaneamente i loro esplosivi. Altre 80 persone sono rimaste ferite. L'attacco non è stato rivendicato, ma è probabile che la responsabilità sia di Boko Haram.