Kalachi, paese kazako in preda al sonno profondo

08:56 - Prosegue il mistero di Kalachi, in Kazakistan, dopo l'intera popolazione vive il seguente "incubo": addormentarsi in un sonno profondo e improvviso, per poi svegliarsi dopo giorni come se non avessimo mai riposato. La cosa avviene ormai da un paio di anni, le persone si addormentano all'improvviso per poi svegliarsi dopo giorni. I medici non hanno dato alcuna risposta su questa epidemia, nonostante siano state effettuate analisi di ogni sorta.

Non esiste nessuno tra i 600 abitanti di Kalachi che non abbia almeno un caso in famiglia, riporta ilmattino.it. Si tratta di una vera e proproa epidemia di sonno e gli intervistati da media locali e stranieri raccontano tutti la stessa versione: "Stavo lavorando come ogni giorno, poi mi sono risvegliato a casa. Nessun ricordo sul tempo trascorso e una profonda stanchezza".



Dal 2013, giorno in cui è stato registrato il primo caso, circa una persona su 10 è stata colpita da questa misteriosa sindrome. In un caso documentato da Russia Today, 60 persone hanno perso i sensi contemporaneamente, tanto che gli altri presenti hanno dovuto stenderle tutte vicine, in attesa che si svegliassero. "Provi ad aprire i loro occhi, ma è come se non ci riuscissero" racconta un testimone.



I sospetti sono caduti anche su una vicina miniera di uranio, gestita dall'Unione Sovietica e adesso lasciata in disuso. Le scorie radioattive potrebbero aver influito sullo stato degli abitanti di Kalachi, anche se nessuna indagine sulla radiottività ha mai mostrato effetti di questo genere.