Kabul, Ue: "L'attacco a Save the Children è un affronto all'umanità"

"L'attacco terroristico contro Save the Children in Afghanistan è una grave violazione del diritto internazionale umanitario". Lo scrivono, in una nota congiunta, l'Alto rappresentante Ue Federica Mogherini e i commissari per le Crisi umanitarie e per lo Sviluppo, Christos Stylianides e Neven Mimica. "E' un affronto all'umanità - si legge nel documento - e dimostra un palese disprezzo per il benessere e il futuro dei bambini afghani".