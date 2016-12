Kabul, uccisi due degli attentatori del Northgate Hotel

Almeno due attentatori, autori dell'attacco con un camion bomba contro il NorthGate Hotel di Kabul, a poca distanza dall'aeroporto, sono stati uccisi in un'operazione delle forze di sicurezza afghane. Secondo fonti interne al compound per stranieri non ci sono vittime tra gli ospiti o i dipendenti della struttura. Secondo le forze di sicurezza un numero imprecisato di uomini armati ancora si nasconde nella zona intorno al Northgate.