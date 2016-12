Kabul, saltano colloqui di pace

I talebani dell'Emirato islamico dell'Afghanistan hanno escluso che in un prossimo futuro si possano tenere colloqui di pace con "il regime di Kabul". In un breve comunicato in cui si ignora la notizia dell'annunciata morte del loro leader, il mullah Omar, i fondamentalisti chiariscono che il loro "ufficio politico plenipotenziario non è a conoscenza dell'esistenza di alcun processo di pace".