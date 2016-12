Kabul, i talebani avanzano ancora e rivendicano abbattimento aereo Usa

E intanto continua l'avanzata dei talebani in Afghanistan. Grazie a un attacco coordinato, i miliziani hanno preso il controllo del distretto di Warduj, nella provincia nord-orientale di Badakhshan. Lo scrive l'agenzia di stampa Pajhwok. Nelle ultime 48 ore, gli insorti si erano già impossessati di altri tre distretti nel Nord del Paese: Khawaja Ghar in Takhar, Tala Wa Barfak in Baghlan e Qala Zal in Kunduz.



Ahmad Naveed Frotan, portavoce del governo provinciale, ha indicato che i talebani si sono impadroniti del distretto di Wardj dopo una serie di attacchi a check-point della polizia cominciati alle 16 e terminati alle 19 di giovedì. Di conseguenza, ha concluso Frotan, soldati e agenti di polizia si sono ritirati nel distretto di Bahark.