1 marzo 2015 Kabul, femminista afghana scende in strada con l’armatura contro le molestie Performance dell'artista 25enne Kubra Khademi per i diritti delle donne. "Le molestie pubbliche sono un'esperienza quotidiana per le ragazze", fa sapere l'associazione Human Rights Watch (HRW) Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:49 - Kubra Khademi, un'artista 25enne nata in Iran ma di origine afghana, ha indossato per le strade di Kabul un'armatura di metallo per protestare contro le molestie che le donne subiscono in strada. "Le molestie pubbliche sono un'esperienza quotidiana per le ragazze e le donne che hanno cercato aiuto rivolgendosi alla polizia hanno ricevuto come risposta persino delle minacce", fa sapere l'associazione Human Rights Watch (HRW). Nonostante ci siano stati progressi nell'accesso delle bambine all'istruzione di base e una maggiore partecipazione delle donne al Parlamento afghano, "le molestie sessuali di strada sono ancora un ostacolo significativo per l'occupazione femminile e per la partecipazione delle donne alla vita pubblica ", ha aggiunto HRW.