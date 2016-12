Kabul, due attentati in poche ore: kamikaze contro bus, 14 morti; bomba sotto auto, ferito un parlamentare

Ancora sangue in Afghanistan, esplosione davanti a un ospedale 1 di 12 Ansa Ansa Ancora sangue in Afghanistan, esplosione davanti a un ospedale 2 di 12 Ansa Ansa Ancora sangue in Afghanistan, esplosione davanti a un ospedale 3 di 12 Ansa Ansa Ancora sangue in Afghanistan, esplosione davanti a un ospedale 4 di 12 Ansa Ansa Ancora sangue in Afghanistan, esplosione davanti a un ospedale 5 di 12 Ansa Ansa Ancora sangue in Afghanistan, esplosione davanti a un ospedale 6 di 12 Ansa Ansa Ancora sangue in Afghanistan, esplosione davanti a un ospedale 7 di 12 Ansa Ansa Ancora sangue in Afghanistan, esplosione davanti a un ospedale 8 di 12 Ansa Ansa Ancora sangue in Afghanistan, esplosione davanti a un ospedale 9 di 12 Ansa Ansa Ancora sangue in Afghanistan, esplosione davanti a un ospedale 10 di 12 Ansa Ansa Ancora sangue in Afghanistan, esplosione davanti a un ospedale 11 di 12 Ansa Ansa Ancora sangue in Afghanistan, esplosione davanti a un ospedale 12 di 12 Ansa Ansa Ancora sangue in Afghanistan, esplosione davanti a un ospedale leggi dopo slideshow ingrandisci

Talebani rivendicano attentato - Un portavoce dei talebani ha rivendicato l'attentato sui social media, chiarendo che era diretto "contro le forze dell'aggressione" in Afghanistan. E' stato il primo attentato nella capitale dall'inizio del Ramadan, il mese sacro caratterizzato dal digiuno - due settimane fa.



Secondo attentato, ferito un parlamentare - In seguito a un secondo attentato a Kabul un paralmentare afghano è rimasto ferito in seguito all'esplosione di una bomba magnetica posta sotto la sua vettura, secondo quanto riferisce il portale di notizie Khaama Press. Si tratta di Ataullah Faizani: sotto il suo veicolo è stato piazzato un ordigno che è esploso nel'area di Chel Siton ferendo anche altre cinque persone, due delle quali sono gravi.