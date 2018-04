15 aprile 2018 15:29 Kabul, donne scendono in piazza contro le molestie e il maschilismo I diritti civili accordati a chi nasce femmina spesso non vengono riconosciuti nella pratica. Le proteste servono a sensibilizzare la società contro una cultura maschilista che ancora permane in Afghanistan

La Human Rights Watch ha definito l'Afghanistan come il posto peggiore al mondo per essere una donna. Solo nel 2015, in 120 si sono date fuoco dopo aver subito violenze. Ora le afgane scendono in piazza per far valere i propri diritti. Sabato 14 aprile è stata lanciata una campagna per dire "no" ad ogni tipo di molestie e per richiamare l’attenzione sulla disparità di genere. E' partita da Kabul, ma toccherà le maggiori città del Paese.

Parte dalla capitale "La tradizione, la cultura e la società dominata dal pensiero maschile hanno facilitato le molestie nei confronti delle donne, che in molti casi tollerano in silenzio", ha detto Fariha Isaar, una delle organizzatrici della protesta. La campagna per sensibilizzare il Paese su questo tema è iniziata il 14 aprile a Kabul, la capitale dell'Afghanistan, ma toccherà presto anche altre città come Herat e Mazar-e-Sharif, il terzo e il quarto maggiore centro urbano della nazione. Il rettore dell'università di Kabul, Hamidullah Farooqi, ha specificato che la mobilitazione non ha assunto alcun colore politico: "Siamo felici che questa idea sia nata dalla società civile, da organizzazioni umanitarie e da istituzioni scolastiche e accademiche. E' una questione importante per la società", ha detto a TOLOnews, sito afgano di informazione in inglese. Il ministero della Giustizia ha assicurato che in questi mesi più di 75.000 persone sono state informate della campagna e incoraggiate a mobilitarsi contro le molestie e gli abusi nei confronti delle donne e per difendere i loro diritti. TOLOnews riporta che anche alcuni uomini si sono uniti alla manifestazione.