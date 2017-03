Kabul, commando armato attacca ospedale militare: due morti e 12 feriti

Kabul, commando attacca ospedale militare 1 di 5 Ansa Ansa Kabul, commando attacca ospedale militare 2 di 5 Ansa Ansa Kabul, commando attacca ospedale militare 3 di 5 Ansa Ansa Kabul, commando attacca ospedale militare 4 di 5 Ansa Ansa Kabul, commando attacca ospedale militare 5 di 5 Ansa Ansa Kabul, commando attacca ospedale militare leggi dopo slideshow ingrandisci

E' di almeno due morti e 12 feriti il primo bilancio dell'attacco all'ospedale militare "Sardar Mohammad Daud Khan" di Kabul. Un portavoce della missione "Resolute Support" della Nato ha dichiarato di essere a conoscenza dell'attacco, chiarendo che "siamo pronti se necessario a venire in aiuto delle forze di sicurezza afghane".



Da parte sua il presidente Ashraf Ghani, in un intervento durante una manifestazione in occasione della Giornata internazionale della Donna, ha sostenuto che "siamo testimoni di un attacco terroristico che viola tutti i valori dei diritti umani. Dappertutto, e per tutte le religioni, gli ospedali sono luoghi intangibili. Per cui questo attacco ad un ospedale è un attacco a tutti gli afghani e alle donne". Al momento non è arrivata alcuna rivendicazione.