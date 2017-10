Afghanistan, due attacchi contro moschee sciite: dozzine di morti

Un attentatore suicida si è fatto esplodere dentro una moschea sciita del centro di Kabul uccidendo almeno trenta persone. Nonostante le fonti non siano univoche, sembra che l'uomo prima abbia sparato sulle persone riunite per la preghiera del venerdì e poi si sia fatto saltare. Un secondo attacco è avvenuto in una moschea della provincia di Ghor, nel centro dell'Afghanistan.