Kabul, 18 morti in un attentato suicida: l'Isis rivendica la strage via Web

Tra le vittime ci sono otto agenti di polizia e dieci civili: l'obiettivo dello Stato islamico era un meeting politico. L'attentatore kamikaze si è fatto esplodere in prossimità dell'edificio che ospitava l'incontro. Si sono registrate altre due deflagrazioni, una all'interno e una all'esterno della struttura nella quale si erano riuniti i seguaci di Atta Mohammad Noor, governatore per il partito Jamiat-e-Islami della provincia settentrionale di Balkh, conosciuto per il suo passato di lotta ai talebani.



Il portavoce degli insorti tuttavia, Zabihullah Mujahid, ha ufficialmente negato qualsiasi coinvolgimento dell'Emirato islamico dell'Afghanistan nell'attentato. Il portavoce della polizia della capitale, Basir Mujahid, ha indicato che le forze di sicurezza a protezione dell'evento avevano identificato l'attentatore suicida: quest'ultimo è però riuscito comunque a far esplodere il suo veicolo.