Juncker:Turchia in Ue?Non è matura

"La Turchia non è matura per l'ingresso nell'Ue". Lo ha detto il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, sottolineando di ritenere che "non lo sarà neppure in 10 anni". Quanto al Consiglio europeo di giovedì, Juncker si è detto "cautamente ottimista" sulla possibilità di raggiungere un accordo con Ankara sui profughi.