Juncker: "Se Trump insiste su Brexit, promuoverò indipendenza Ohio"

"La Brexit non è la fine di tutto. La dobbiamo rendere l'inizio di qualcosa di nuovo, più forte e migliore. Non è la fine. A molti piacerebbe che fosse così, anche a persone in altri continenti", come "il nuovo presidente degli Stati Uniti è stato felice che ci fosse la Brexit, ed ha chiesto che altri Paesi facessero la stessa cosa. Se continua così promuoverò l'indipendenza dell'Ohio e di Austin Texas dagli Usa". Così si è espresso il presidente della Commissione Ue, Jean Claude Juncker al congresso del Ppe a Malta.