Juncker: "Sbaglia chi vuole fare a pezzi l'Unione europea"

"Quelli che hanno pensato di fare l'Ue a pezzi sbagliano, perché non esisteremmo come nazioni singole". E' il monito lanciato da presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker in occasione del 25esimo anniversario del Trattato di Maastricht. "Dobbiamo inventare un'orbita differente per tutti quei partner" come Gran Bretagna o Turchia che "non si sentono a loro agio". "Questa non è una crisi o una tragedia, ma un'opportunità".