Juncker rifiuta la chiamata: "Scusate, è mia moglie". Invece era la Merkel

A rivelare la fonte della telefonata è stato lo stesso presidente della Commissione europea che, un po' imbarazzato, ha affermato ai giornalisti : "No, it was Mrs Merkel!" ("No, era la signora Merkel!, ndr)". Juncker si è lasciato poi andare a una fragorosa risata, insieme alla platea divertita per l'insolito episodio.