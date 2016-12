Juncker: "Preoccupato da Donald Trump, ma manterrà impegni Nato"

Il presidente della Commissione Ue si dice "preoccupato" da Trump. "Non credo però che metterà fine alle relazioni Nato, necessarie per la stabilità del mondo", afferma Jean Claude Juncker. "Non riesco a immaginare che possa mettere in pratica ciò che ha detto in campagna elettorale, campagna che ho trovato disgustosa", aggiunge. Parlando poi di economia europea, sottolinea: "Non sono un fanatico dell'austerità ma serve l'impegno degli Stati".