Juncker: "Mio piano già in azione"

"C'è chi ritiene che la Commissione non sia stata sufficientemente attiva, ma non è vero. Il mio piano di investimenti è in azione, sono stati già mobilitati 40 miliardi di euro e undici di questi progetti sono in Italia". Lo ha detto il presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker, alla plenaria di Strasburgo. "A chi mi chiede di dimettermi per aver fallito sulla crisi migratoria dico che non sono d'accordo", ha aggiunto.