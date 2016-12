Juncker: "Le spese dell'Italia per la crisi migranti saranno fuori dal patto di Stabilità"

"Ci sono problemi gravosi nel Mediterraneo e non possiamo lasciare sola l'Italia nell'ambito della crisi migratoria". Così il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker in plenaria al Parlamento europeo. "I fondi che l'Italia mette a disposizione per i migranti - ha detto - non possono rientrare nel patto di Stabilità. Quanto l'Italia fa per la crisi migratoria, e fa molto, non deve portare a conseguenze negative in termini di bilancio".