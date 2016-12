Juncker critico: "Poca concretezza al vertice di Bratislava"

"Nel vertice di Bratislava è stata adottata una roadmap, ma non risponde alle mie aspettative: è poco concreta, anche se è una buona piattaforma per andare avanti". A dirlo, riprendendo la polemica aperta da Renzi, è il presidente della Commissione Ue, Jean Claude Juncker, che pungola i governi in vista del prossimo vertice del 20-21 ottobre: "Vorrei potessero mettersi d'accordo su risultati concreti, per avanzare non serve retorica ma fatti".