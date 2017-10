Joshua Boyle, tornata in Canada famiglia 5 anni ostaggio talebani

Il canadese Joshua Boyle e la moglie americana Caitlan Coleman sono rientrati in Canada nella notte, cinque anni dopo il loro rapimento in Afghanistan. Con loro, i tre figli nati durante la prigionia. La famiglia ha reagito alla circostanza con "ineguagliabile determinazione" ha affermato Boyle. La coppia stava facendo un tour in oriente quando è stata sequestrata da una rete di estremisti vicini ai talebani.