Josephine Witt, è lei l'attivista che ha assalito con i coriandoli Mario Draghi

19:55 - L'attivista che ha assalito il presidente della Bce Mario Draghi con i coriandoli si chiama Josephine Witt, ha 22 anni ed è di Amburgo. Oltre a essere impegnata nella campagna Blockupy, nel 2013 si era già resa nota - come Femen - per aver interrotto la messa natalizia, nel duomo di Colonia, completamente a seno nudo questa volta per protestare contro l'aborto. La 22enne dopo essere stata accompagnata fuori dall'Eurotower, dove era entrata con un accredito falso, ha continuato a prendere di mira Draghi, sbeffeggiandosi di lui e scrivendo su Twitter: "Avete visto che faccia ha fatto?".