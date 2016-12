Jonas, la tempesta di neve costerà intorno ai tre miliardi agli Stati Uniti

Jonas , la tempesta di neve che ha colpito la costa Est degli Usa, costerà tra i 2,5 e i 3 miliardi di dollari. Lo sostiene un nuovo rapporto pubblicato da Moody's Analytics. Tra le principali voci che hanno pesato ci sono le perdite di ristoranti e hotel che sono rimasti chiusi: in tutto non hanno incassato circa 860 milioni di dollari. Grandi perdite anche per Trasporti. Sale a 38 invece il numero dei morti. Ora a temere Jonas è la Gran Bretagna.

Dopo aver colpito la costa orientale americana, infatti la tempesta si avvia verso l'Atlantico mentre cresce l'allerta alluvioni in Gran Bretagna. L'evoluzione di Jonas porterà piogge e il rischio di allagamenti in una zona già messa in ginocchio a dicembre.



Per questo motivo il segretario all'Ambiente del Parlamento inglese, Elizabeth Truss, ha programmato un vertice di emergenza per coordinare l'allerta alluvioni nel Galles, in Scozia, nel Lancashire, in Cumbria, Yorkshire e in Cornovaglia.