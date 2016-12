Jo Cox, altra deputata lanciò allarme a Cameron su sicurezza

Sembra sempre più una morte annunciata quella di Jo Cox, la deputata laburista minacciata da mesi e uccisa da un neonazista con problemi mentali. Per il Daily Telegraph un'altra collega aveva avvertito Downing Street sul pericolo di attacchi contro parlamentari, in particolare donne, e sul rischio di "un tragico incidente" in alcuni collegi del Regno Unito. Oltre alla Cox, infatti, altre deputate avevano manifestato preoccupazioni negli ultimi tempi.