Jihadista catturato dai curdi piange come un bambino: il video è virale

A vederlo in questa clip sembra solo un ragazzo poco più che ventenne terrorizzato, eppure è un combattente dell'Isis che non riesce a trattenere il pianto dopo essere stato catturato dai soldati curdi. Il video mostra il jihadista bendato e ammanettato mentre singhiozza e si lamenta sul sedile posteriore di una jeep militare. Il prigioniero, vestito in abiti civili, non sembra essere stato ferito ma è probabilmente terrorizzato da ciò che lo aspetta. Non è chiaro dove e quando il terrorista sia stato catturato, ma i peshmerga curdi si sono divertiti a riprendere la scena e a farla circolare sul web forse anche per smontare l'immagine di infallibilità che i jihadisti si sono costruiti attraverso la propaganda. Il video è virale.