27 febbraio 2015 Jihadi John: ecco il volto del boia dell'Isis Pubblicata la prima immagine adulta dello spietato fondamentalista. Confermata l'identità del 27enne di origine inglese noto come Mohamed Emwazi: ha frequentato l'Università di Westminster

18:35 - E' stata pubblicata la foto adulta di Jihadi John, il boia Isis di origine inglese identificato come il 27enne Mohamed Emwazi. Secondo i media britannici, il militante dello Stato islamico ha frequentato l'Università londinese di Westminster. Nell'immagine indossa un cappellino da baseball, ha i baffi e il pizzetto.

In precedenza era stata pubblicata la sua foto da bambino, sorridente seduto sul prato della sua scuola insieme con i compagni di classe. L'immagine è stata scattata alla St Mary Magdalene Church of England, la scuola elementare nell'ovest di Londra, che Mohamed Emwazi ha frequentato dopo essere arrivato con la famiglia dal Kuwait. Gli ex compagni di classe lo hanno descritto come un "ragazzino silenzioso, appassionato di calcio, videogame e arti marziali". Essendo l'unico musulmano a scuola, ha raccontato uno degli studenti, "una volta durante l'ora di religione si è alzato in piedi per parlarci dell'islam".