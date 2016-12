Jet russo,Usa:questione tra 2 Paesi

Il jet russo abbattuto da aerei militari turchi e precipitato in Siria "non ha risposto agli avvertimenti di Ankara". Lo afferma il portavoce del Pentagono, Steve Warren, sottolineando che non c'era personale americano nell'area in cui l'aereo è stato abbattuto. "L'incidente - ha aggiunto Warren - non riguarda la coalizione appoggiata dagli Usa, ma è una questione fra i due Paesi".