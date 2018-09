Jet russo, capo aviazione israeliana a Mosca per spiegazioni

Il capo dell'aviazione israeliana, il generale Amikam Norkin, si recherà in mattinata a Mosca per sottoporre alle autorità russe tutte le informazioni in suo possesso circa l'abbattimento del jet avvenuto il 17 settembre a opera della contraerea siriana durante un'incursione israeliana. Il premier Benyamin Netanyahu cerca di circoscrivere quella che la stampa locale descrive come "la crisi più grave fra Gerusalemme e Mosca negli ultimi tre anni".