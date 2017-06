Jet russi intercettano aerei militari Usa sul Mar Baltico

Ancora Lunedì le autorità russe avevano dichiarato: "Qualunque oggetto aereo, inclusi i jet e i droni della coalizione internazionale, identificato a ovest dell'Eufrate sarà seguito dai mezzi antiaerei russi, sia terrestri sia aerei, come bersaglio aereo nelle aree in cui l'aviazione russa è in missione di combattimento nei cieli siriani". La "minaccia" a Washington era arrivata in risposta all'abbattimento di un jet siriano da parte delle forze americane.