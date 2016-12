Jet abbattuto, "sanzioni a Turchia"

Mosca prepara misure economiche restrittive contro Ankara, in risposta al jet russo abbattuto. Lo annuncia il premier Medvedev precisando che il governo russo entro due giorni presenterà proposte in tal senso e che le misure non avranno una scadenza prefissata. Il premier russo propone anche di interrompere i negoziati con Ankara per il trattamento economico preferenziale.