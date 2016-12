Jet abbattuto, audio avvertimenti

00:11 - Il governo turco ha diffuso alcune registrazioni audio come presunta prova degli avvertimenti lanciati al jet Su-24 russo per avvisarlo della violazione dello spazio aereo di Ankara. Konstantin Murakhtin, il navigatore del jet abbattuto salvatosi dopo essersi paracadutato, aveva assicurato di "non aver violato" lo spazio aereo "nemmeno per un secondo e di non essere stato avvertito in nessun modo prima di essere abbattuto".

Regole per i commenti I commenti in questa pagina vengono controllati

Ti invitiamo ad utilizzare un linguaggio rispettoso e non offensivo, anche per le critiche più aspre



In particolare, durante l'azione di monitoraggio, ci riserviamo il diritto di rimuovere i commenti che:

- Non siano pertinenti ai temi trattati nel sito web e nel programma TV

- Abbiano contenuti volgari, osceni o violenti

- Siano intimidatori o diffamanti verso persone, altri utenti, istituzioni e religioni

- Più in generale violino i diritti di terzi

- Promuovano attività illegali

- Promuovano prodotti o servizi commerciali X