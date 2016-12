Jeb Bush: no a limitazioni armi

"Non è limitando l'uso delle armi che si fermano le stragi come quelle di Charleston", parola di Jeb Bush, possibile candidato repubblicano alla Casa Bianca. Secondo Bush bisogna trovare una legge nazionale che limiti diversamente il rilascio di porto d'armi in città rispetto alle situazioni più rurali. Per l'ex governatore della Florida bisogna trovare il modo di identificare meglio le persone potenzialmente violente.