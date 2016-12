Jamie Brewer, modella down a New York

07:52 - Non sarà la prima donna con la sindrome di Down a sfilare su una passerella ma di sicuro è la prima a farlo nella settimana della moda di New York, una delle principali vetrine mondiale di settore. Lei è Jamie Brewer, modella e attrice 30enne col sorriso stampato sui denti. Jamie ha sfilato per Carrie Hammer nella Grande Mela: secondo fonti, alla base della scelta da parte della maison non la sua situazione bensì il suo carattere sicuro. Jamie ha anche recitato nella serie tv horror Usa "American Horror Story" nel ruolo di Addie.