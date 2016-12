Jakarta,scontro bus-treno: 18 morti

E' di 18 morti il bilancio di uno scontro fra un treno e un minibus avvenuto durante la mattina a Jakarta, in Indonesia. Lo riferisce il capo della polizia del quartiere di Tambora. Tredici persone sono morte sul colpo, una è deceduta durante i soccorsi e quattro sono morte in ospedale. Altre sei sono ricoverate in ospedale in condizioni gravi. I passeggeri a bordo del minibus erano almeno 24 e non 20 come riportato in precedenza.