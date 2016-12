4 febbraio 2015 Jak realizza l'ultimo sogno: porta al ballo la fidanzatina prima di arrendersi al tumore Non c'erano più speranze per il 15enne scozzese e così la scuola ha organizzato il party in anticipo rispetto al previsto per permettergli di coronare il suo desiderio Tweet google 0 Invia ad un amico

08:49 - L'ultimo desiderio di Jak Trueman, 15enne scozzese a cui i medici avevano diagnosticato un tumore in stadio avanzato, era portare la sua fidanzatina, la 14enne Hannah Boyd, al ballo della scuola. E così per realizzare il suo sogno, al Livingston Football Club di Glasgow è stata organizzata, in anticipo rispetto al previsto, la festa. Jack sapeva che partecipare al ballo avrebbe rischiato di compromettere ancora di più la sua salute, ma non si è tirato indietro.

"Non può affaticarsi e ogni sbalzo emotivo potrebbe debilitare ulteriormente il suo corpo", avevano avvertito i medici dopo la decisione di interrompere le cure perché ormai le metastasi avevano invaso tutto il suo corpo. "Mi dispiace darvi questa notizia orribile ma non c'è altro modo di dirlo: il tumore si è diffuso in tutto il corpo e i medici hanno deciso di non proseguire il trattamento", aveva scritto il giovane su Facebook.



Al party Jack si è presentato in abito scuro e imbottito di farmaci per il dolore. Al suo fianco Hannah, nel classico abito lungo. La commozione è stata tanta. Moltissimi amici e compagni di scuola hanno partecipato al ballo, consapevoli che sarebbe stata anche la festa di addio di Jack. Pochi giorni dopo il ragazzo è morto.



Parlando del ballo al "Mirror", la mamma di Jack ha raccontato: "E' stata una serata magica, Jak e Hanna sono straordinariamente legati. Il loro coraggio e la loro determinazione resteranno per sempre".