Ivanka Trump assunta alla Casa Bianca, ma senza stipendio

Ivanka Trump sarà assunta come dipendente federale nel ruolo di assistente del padre alla Casa Bianca . Non percepirà però alcuno stipendio, così come avviene per il marito Jared Kushner. Lo ha annunciato la stessa figlia del presidente americano, spiegando che la decisione è stata presa per porre fine alle preoccupazioni di tipo etico sollevate da più parti e legate alla sua presenza alla Casa Bianca dove ha anche un ufficio.

Ivanka, first daughter - "Il mio ruolo senza precedenti per una first daughter - spiega la figlia del presidente in una dichiarazione - sarà soggetto alle regole che valgono per tutti i dipendenti federali". Nel dettaglio il titolo di Ivanka sarà quello di "assistente speciale del presidente", mentre il marito Jared Kushner è un "senior adviser", consigliere esperto. Un portavoce presidenziale plaude alla decisione di Ivanka, definendola un segnale di grande trasparenza.



Dopo l'ufficio, arriva la regolarizzazione di Ivanka - E' di pochi giorni fa la notizia di un ufficio alla Casa Bianca tutto per lei, con tanto di telefoni e computer governativi. E soprattutto con il nulla osta della sicurezza per accedere alle informazioni classificate, anche quelle top secret. Insomma, una first daughter con poteri come quelli di una vera e propria first lady, se non maggiori. Una vera dipendente a tempo pieno dell'amministrazione Trump, l'accusa dei detrattori, senza però, finora, avere avuto un ruolo ufficiale e senza aver giurato.



Trump "sistema" anche la nuora - Ivanka e il marito tuttavia non sono gli unici Trump, direttamente o indirettamente, "ingaggiati" dal presidente. Anche la nuora Lara, moglie del figlio Eric, è stata infatti assunta come consulente dalla Giles-Parscale, una azienda web texana usata per la campagna elettorale del tycoon. Ex producer tv, 34 anni, in attesa del primo figlio, Lara Yunaska Trump farà da collegamento tra la compagnia, che ha sede a San Antonio, e la campagna che il presidente continua a promuovere con vari mezzi.