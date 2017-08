Italiano ucciso Barcellona, la sorella: "Morte Luca cambi qualcosa"

"Non voglio che mio fratello diventi un numero, deve cambiare qualcosa". L'appello è di Chiara Russo, sorella di Luca, il giovane di Bassano del Grappa ucciso nell'attentato di Barcellona. "Non è questo il modo di vivere - continua -. Dobbiamo avere la libertà di viaggiare e di conoscere il mondo. Spero che i ministri europei lavorino per difenderci, per salvaguardare questo nostro diritto".