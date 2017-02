Italiano scomparso in Costa Rica, trovato il corpo: è stato ucciso

E' stato ucciso l'imprenditore calabrese 52enne Vincenzo Costanzo, scomparso a San Josè, in Costa Rica, il 24 gennaio. Il cadavere, secondo quanto confermato dalla famiglia che vive a Bari, è stato trovato in una località alla periferia della capitale costaricana. L'uomo, padre di due figli, viveva da circa 25 anni nell'isola, dove aveva costruito un hotel e alcune farmacie, che poi aveva ceduto.

Il riconoscimento del cadavere, in stato di decomposizione, e' stato fatto attraverso i tatuaggi che la vittima ha sugli avambracci: un drago e un sole.



L'ultimo, nervoso messaggio audio su WhatsApp - "Sto ancora aspettando, oggi vado nella capitale, domani dovrei partire. Sembra che questa cosa si chiuda, sempre sul filo del rasoio, purtroppo. Non ho chiamato nessuno, sono un po' esaurito. Ti faccio sapere presto". E' il testo, a tratti carico di nervosismo, dell'ultimo messaggio audio trasmesso con WhatsApp da Vincenzo Costanzo alla sorella che vive a Bari. Il messaggio risale al 24 gennaio scorso quando l'imprenditore stava per partire da Jacoò, dove viveva, alla volta della capitale San Josè, dove è stato trovato ucciso.



Nella telefonata Costanzo fa riferimento al viaggio programmato per il giorno successivo a Milano dove avrebbe dovuto chiudere la trattativa per la vendita di un terreno a Cebaco (Panama). Il suolo, del valore di alcuni milioni di euro, è intestato alla società anonima Cebaco Inversiones, della quale Costanzo possedeva, a quanto viene riferito dalla famiglia, il 60% delle quote.