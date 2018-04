Italiano scomparso a Lubiana, polizia slovena: forse finito in fiume

Davide Maran, il 26enne originario di Cento (Ferrara), di cui non si hanno più notizie dal 25 marzo, potrebbe essere finito nel fiume Ljubljanica di Lubiana, la capitale della Slovenia dove si trovava per un master post laurea in fitochimica. E' questa l'ipotesi su cui starebbero lavorando gli investigatori sloveni. Ci sarebbe anche un'immagine ripresa da alcune telecamere sul lungofiume che lo dimostrerebbero.