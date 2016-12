Italiano rapito da sette mesi in Siria, in un video appello al governo: "Aiutatemi prima che mi uccidano"

L'unità di crisi della Farnesina è a conoscenza del video da diversi giorni e sta seguendo il caso. "Mi chiamo Sergio Zanotti, sono da sette mesi prigionieri qui in Siria prego il governo italiano di intervenire nei miei confronti prima di una eventuale esecuzione". Questo il messaggio in italiano che Zanotti recita nel video diffuso attraverso i social network.



Sequestro anomalo - Nessuna richiesta di riscatto sarebbe giunta finora per il sequestro di Sergio Zanotti. Fonti di intelligence hanno però confermato il rapimento. E' considerato comunque un "sequestro anomalo" quello di Zanotti. Secondo quanto riferiscono fonti investigative, l'anomalia sta nel fatto che "nessuno ha denunciato la scomparsa dell'uomo e che al momento non c'è richiesta di riscatto".



La procura di Roma indaga da mesi - Sul rapimento di Zanotti la Procura di Roma già da alcuni mesi ha aperto un fascicolo di indagine. Il procedimento contro ignoti, coordinato dal sostituto procuratore Sergio Colaiocco, ipotizza il reato di sequestro di persona per fini di terrorismo. Zanotti era partito dall'Italia alla volta della Turchia, a poca distanza dal confine con la Siria, per non precisati motivi di lavoro. In base a quanto si apprende dell'uomo i familiari avevano perso le tracce intorno alla metà di aprile scorso in concomitanza con quella che doveva essere la data del suo rientro in Italia.



La ex moglie: "Pensavo fosse morto" - A denunciarne la scomparsa è stata la ex moglie Yolande Mainer, che ai giornalisti ha detto: "Pensavo fosse morto. Non ci sentivamo da maggio, da quando era partito. Ho visto il video, mi sono impressionata. Non era da lui. Mi hanno impressionato i suoi occhi. Mi fido della Farnesina, sono sempre stata in contatto con loro. Lo cerchino ovunque".



Per chi indaga è ancora tutta da chiarire la dinamica del rapimento e in quale contesto sia avvenuto: al momento non è chiaro il giorno della scomparsa dell'uomo e del fatto che non ci sia stata alcuna rivendicazione. Al vaglio degli inquirenti anche il video diffuso oggi.



I familiari di Sergio Zanotti avevano presentato denuncia di scomparsa già nel maggio 2016. L'uomo, un ex imprenditore la cui impresa edile è stata dichiarata fallita, in passato era stato condannato a un periodo di detenzione per evasione fiscale. A Marone, sulla sponda bresciana del lago di Iseo, vivono i parenti più stretti dell'uomo. Hanno riferito che Zanotti aveva programmato un viaggio di pochi giorni all'estero ad aprile.