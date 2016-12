Italiano ferito in Cisgiordania: giovane colpito all'addome

17:58 - Un italiano di circa 30 anni appartenente a un gruppo di solidarietà con i palestinesi, è stato ferito all'addome in maniera grave in scontri avvenuti con l'esercito israeliano in un villaggio nei pressi di Nablus in Cisgiordania. Lo riporta l'agenzia palestinese Maan. Il giovane non è comunque in pericolo di vita., rassicura la Farnesina

Ferito in scontri con l'esercito israeliano a Kfar Kaddum, nei pressi di Nablus, il nostro connazionale è stato trasferito all'ospedale di Ramallah e al momento, seppur colpito all'addome in modo grave, non è in pericolo di vita. Il consolato italiano a Gerusalemme si è attivato fin dal primo momento per fornire tutta l'assistenza necessaria.



Parla il ferito: "Mi ha sparato al petto" - "Trovo incredibile che un soldato abbia preso la mira e mi abbia sparato nel petto". Lo ha detto l'attivista italiano rimasto ferito negli scontri a Kfar Kaddum. L'attivista è ricoverato in ospedale a Ramallah - dove è stato portato da Nablus - ed i medici hanno spiegato che il proiettile, pare un calibro 22, è entrato nel petto rompendo lo sterno e due costole e al momento non è ancora stato rimosso, anche se il paziente è "fuori pericolo".