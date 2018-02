Italiani scomparsi in Messico, la famiglia: "Venduti per 43 euro"

Secondo i familiari i tre italiani scomparsi in Messico "sono stati venduti per 43 euro ad una banda di criminali, poco più di 14 euro a persona". E' Gino Bergamè, portavoce della famiglia napoletana dei Russo, a segnalarlo, aggiungendo: "Siamo arrabbiatissimi. Le autorità italiane si muovano per capire che cosa sia avvenuto. Noi speriamo che siano vivi". I tre, Raffaele Russo, il figlio Antonio e il nipote Vincenzo Cimmino, sono spariti dal 31 gennaio.