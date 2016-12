Italiani rapiti in Libia, un colonnello dell'esercito di Sarraj: "E' stata Al Qaeda"

"Una banda criminale, nonostante che questa operazione porti l'impronta di Al Qaeda, ha rapito due operai italiani ed uno proveniente dal Canada che lavorano all'aeroporto di Ghat", ha detto il colonnello, citato dal portale libico "al Wasat". Bruno Cacace e Danilo Calonego, i due tecnici della Conicos, azienda italiana che opera nel Paese Nordafricano, sono stati rapiti tre giorni fa, e nessuno finora si è fatto vivo per rivendicare il sequestro.



La versione dell'ufficiale libico non convince però le autorità italiane: "A noi non risulta che dietro al rapimento dei nostri due connazionali in Libia ci sia al Qaida. In questo momento non siamo in grado di confermare o smentire affermazioni di questo genere", ha detto il ministro degli Esteri Paolo Gentiloni, sottolineando comunque che "in queste ore è essenziale che si lasci lavorare chi sta indagando con il massimo riserbo".