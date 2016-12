Italiani rapiti, centrodestra: "Governo chiarisca sui milioni usati in Libia"

Calderoli: "Rispondere alle domande della vedova Failla" - "E questa è una delle prime domande domande cui dovranno rispondere Renzi e Gentiloni - aggiunge - perché, a distanza di quattro giorni, ancora non sono state rimpatriate le salme di Failla e Piano? Perché ne Renzi ne Gentiloni hanno trovato il tempo e la voglia di parlare con le famiglie di questi due nostri connazionali uccisi? Ma le domande più importanti sono quelle poste dalla vedova Failla e dal suo avvocato che accusano il governo italiano di aver pagato la liberazione degli altri due ostaggi con il sangue di Failla e Piano e che accusano il governo italiano di non essersi opposto alla raid statunitense del 19 febbraio, pur sapendo che i bombardamenti avrebbero cambiato gli equilibri con le milizie libiche, mettendo così a rischio la sorte dei nostri ostaggi". "E infine un'ultima domanda: abbiamo pagato un riscatto per la liberazione dei due ostaggi sopravvissuti? Di quanto? A chi? Ed è vero che il Governo italiano in precedenza ha pagato sei milioni ad un mediatore sbagliato? Renzi e Gentiloni comincino a rispondere almeno a qualcuna di queste domande..." conclude Calderoli.



Gasparri: "Servizi segreti italiani approssimativi" - Berlusconi ha detto parole sagge. Occorre prudenza e non bisogna rinnovare azioni improvvisate come quella catastrofica del 2011 che Berlusconi cercò di evitare ma che invece si sviluppò con esiti nefasti. Per quanto riguarda poi la condotta dei nostri Servizi segreti si conferma approssimativa, inaffidabile, inefficiente. Occorre trasparenza perché i due caduti restano una pagina oscura dell'azione italiana in Libia. Prenderò contatto anche con i legali che stanno seguendo la vicenda per dare tutto il supporto affinché le sedi parlamentari siano attivate per ottenere la verità e per sapere se i Servizi hanno pagato milioni e milioni di euro anche in questa occasione", chiede il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri.