11:00 - "I nostri negoziati con il governo italiano sono in fase di stallo". E' quanto fanno sapere i sequestratori di Greta Ramelli e Vanessa Marzullo, rapite in Siria il 31 luglio. A diffondere la notizia lo stesso giornalista arabo che ha postato il video in cui le due volontarie dicono di essere "in estremo pericolo". Le nostre connazionali sarebbero in mano agli estremisti di Al Nusra, gruppo affiliato ad Al Qaeda.