14:08 - "Siamo in una fase delicatissima, che richiede il massimo riserbo". E' quanto dichiara una fonte d'intelligence a proposito degli sviluppi del sequestro di Greta Ramelli e Vanessa Marzullo, le due italiane rapite e apparse in un filmato. Il video è ritenuto autentico dagli 007 italiani, anche se c'è qualche dubbio sulla data del 17 dicembre 2014, indicata in un foglio tenuto in mano da una delle ragazze.