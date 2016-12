Italia, "più centri per rimpatri"

In Italia i "luoghi di accoglienza per i migranti che devono essere rimpatriati rimangono estremamente limitati e al di sotto della soglia dichiarata nella road map, con serie sfide per la rapida attuazione delle operazioni di rimpatrio". Lo si legge nella Comunicazione della Commissione europea sui ricollocamenti. I posti per i minori non accompagnati sono in linea ma la Commissione Ue chiede di metterne a disposizione un numero maggiore.