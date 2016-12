Italia: ok uso basi per droni Usa

Il governo italiano il mese scorso ha dato il via libera alla partenza di droni americani armati da una base nel suo territorio per operazioni militari contro l'Isis in Libia e in Africa del Nord. Lo riporta il Wall Street Journal, parlando di "svolta" dopo oltre un anno di negoziazioni. L'ok è stato dato solo per scopi difensivi nonostante gli Stati Uniti abbiano richiesto anche un uso per missioni offensive.