Italia:no nuove annessioni Israele

La Farnesina "valuta con preoccupazione la decisione israeliana di annettere 234 ettari di terra in Cisgiordania a sud di Gerico". "Si tratta - scrive in una nota - di una misura che, aumentando l'area disponibile per nuovi insediamenti, contribuisce a erodere la soluzione dei due Stati, che sola può garantire a israeliani e palestinesi un futuro di pace e sicurezza". La Farnesina auspica infine "un riesame della decisione da parte israeliana".